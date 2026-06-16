Впереди два матча Сербией. Как женская молодежка готовится к европейскому дебюту

Однако обошлось не без потерь. «Мы недосчитались нескольких игроков. У Марии Шмониной не получилось перенести экзамены в колледже. А с Валентиной Минченко странная ситуация: она пропустила мартовский сбор из-за травмы колена, но отыграла плей-офф за “Динамо-Синару”. 8 июня мне позвонили и сказали, что ей предстоит операция. В клубе ее нагружали три месяца, но в сборную не отпустили на две игры, которые станут для команды заключительными», — поясняет Акопян.