Впереди два матча Сербией. Как женская молодежка готовится к европейскому дебюту

На базе «Новогорск» в Подмосковье с 8 июня проходит сбор женской молодежной сборной России по гандболу (U-20). Команда готовится к выездным товарищеским матчам, которые состоятся в Сербии 19 и 20 июня. В расположение вызваны 19 гандболисток, в Белград отправятся 17. Этот сбор — редкая возможность сыграть с соперником из Европы. До сих пор наша команда встречалась лишь со сборными Белорусии и Китая.
Показать себя с лучшей стороны
Мартовский сбор многие девушки восприняли как заключительный для нынешнего состава. Четыре года — почти неизменная заявка, общие сборы, турниры. Команда превратилась в семью. Когда стало окончательно понятно, что девушки выросли из возраста молодежки, в раздевалке плакали.
«Мы четыре года вместе, практически один и тот же состав, — поделилась вратарь Анастасия Ясницкая. — Нас постоянно селили вместе, мы привыкли друг к другу. Мы уже полноценная семья».
Но неожиданно пришло приглашение от сербов, и Федерация гандбола России дала добро. «Мы связались с девочками еще в конце марта, предупредили о возможном июньском сборе, чтобы они могли спланировать свое расписание», — рассказала главный тренер национальной команды Ольга Акопян.
Для многих это действительно последний сбор в текущем составе. «Мы понимаем, что в нынешнем виде мы вряд ли соберемся в дальнейшем. Это последний глоток юношеской, детской истории», — добавила Ясницкая.
В беседе с журналистами Акопян подчеркнула, что на сбор вызывали сильнейших: «Под эти матчи мы планировали собрать оптимальный состав, потому что рассчитываем показать себя с лучшей стороны и добиться побед. Будет очень интересно проверить силы на фоне соперника из Европы».
Однако обошлось не без потерь. «Мы недосчитались нескольких игроков. У Марии Шмониной не получилось перенести экзамены в колледже. А с Валентиной Минченко странная ситуация: она пропустила мартовский сбор из-за травмы колена, но отыграла плей-офф за “Динамо-Синару”. 8 июня мне позвонили и сказали, что ей предстоит операция. В клубе ее нагружали три месяца, но в сборную не отпустили на две игры, которые станут для команды заключительными», — поясняет Акопян.
С одним закрытым глазом
Первые два дня сбора юные гандболистки посвятили отработке своих действий — в атаке и защите отдельно. Акцент на соперника перенесли на теоретические занятия после выходного.
«У нас есть видеонарезки с чемпионата Европы, но это прошлогодние игры. Состав сербок мог поменяться, — объяснила Акопян. — Едем с одним закрытым глазом. У них, наверное, вообще нашего видео нет, поэтому им будет вдвойне интересно. Это будут контрольные игры с соперником, которого в Европе не знают».
Такой же позиции придерживаются и игроки. «Мы просматривали видео, что-то узнаем потихоньку, но судить сложно, — говорит Ева Захаренко. — Все соперницы конкурентоспособны, и для нас это отличная проверка».
Первые дни подготовки дались непросто. После отдыха, экзаменов и московской жары девушки входили в ритм с трудом. «Сначала было очень тяжело, чувствовалась усталость, настроение было не грустное, а именно тяжелое», — признается Акопян. Но к концу недели картина изменилась: «Сейчас девчонки воодушевились».
Атмосфера в команде рабочая и дружная. «В молодежной сборной все равны, взаимопонимание достигается легче, — говорит Алена Баландина. — В раздевалке исключительно здоровая конкуренция, все переживают друг за друга. Поддержка очень сильная».
17 июня команда вылетает в Сербию. Игры начнутся в 12.00 по местному времени. Расписание уже согласовано: «У нас 18 июня дневная тренировка, а 19-го и 20-го — матчи. Мы попросили дневное время, чтобы было больше возможностей для восстановления», — рассказала Акопян.
На месте для сборной предусмотрено немного свободного времени. «Если позволит график, обязательно прогуляемся по Белграду. Посмотрим город, попробуем местную кухню — плескавицу, о которой нам рассказывал наш физиотерапевт из Сербии», — поделилась планами Ясницкая.
Российский спорт продолжает международные контакты, пусть пока и на уровне товарищеских матчей. А пока в Новогорске кипит работа. Девушки настроены только на победу. «Главное, чтобы все были сплоченными. Здесь все строится на взаимопонимании и коммуникации. Без этого в гандболе нельзя», — добавила Ясницкая.
За пару дней до вылета девушки выйдут на заключительную полноценную тренировку, а затем отправятся в Сербию. И пусть это не чемпионат мира, о котором все так мечтали, но для спортсменок этот выезд станет главным событием года и прощальным аккордом в молодежной карьере.
Микеле Антонов