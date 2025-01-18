«Водник» продлил победную серию в чемпионате России по бенди

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Архангельский «Водник» обыграл абаканский клуб «Саяны» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Архангельске завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Евгений Дергаев, дубль сделал Роман Ананьин, по одному мячу забили Илья Насекин, Павел Пожилов и Андрей Долгих.
«Водник» выиграл седьмой матч подряд и с 48 очками занимает второе место в таблице. Столько же очков у кемеровского «Кузбасса». Клуб из Абакана (12 очков) идет 12-м.
Результаты других мачей игрового дня:
«СКА-Уральский трубник» (Первоуральск) — «Динамо» (Москва) — 4:5;
«Мурман» (Мурманск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 2:6;
«Родина» (Киров) — «Динамо» (Казань) — 9:2.