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«Водник» продлил победную серию в чемпионате России по бенди

«Водник» обыграл «Саяны» и продлил победную серию ЧР по бенди до семи матчей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Архангельский «Водник» обыграл абаканский клуб «Саяны» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча в Архангельске завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Евгений Дергаев, дубль сделал Роман Ананьин, по одному мячу забили Илья Насекин, Павел Пожилов и Андрей Долгих.

«Водник» выиграл седьмой матч подряд и с 48 очками занимает второе место в таблице. Столько же очков у кемеровского «Кузбасса». Клуб из Абакана (12 очков) идет 12-м.

Результаты других мачей игрового дня:

«СКА-Уральский трубник» (Первоуральск) — «Динамо» (Москва) — 4:5;

«Мурман» (Мурманск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 2:6;

«Родина» (Киров) — «Динамо» (Казань) — 9:2.