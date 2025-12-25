Рукопожатие после матча Высшей лиги по бенди перешло в массовую драку

Конфликт начался после того, как хоккеист «Зоркого» Роман Алешин отказался от рукопожатия с игроком «Динамо-2» Максимом Долгополовым. Хоккеисты начали спор в устной форме, в который вмешался вратарь «Зоркого» Иван Валов, в итоге он начал драку с Долгополовым. Позднее потасовка переросла в массовую и была прекращена арбитрами встречи.