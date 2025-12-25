Ричмонд
Рукопожатие после матча Высшей лиги по бенди перешло в массовую драку

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо-2» и красногорского «Зоркого» устроили массовую драку во время рукопожатий после матча первенства России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги (второй по силе дивизион).

Источник: Соцсети

Встреча прошла 25 декабря в Красногорске и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. После встречи команды традиционно выстроились для рукопожатий.

Конфликт начался после того, как хоккеист «Зоркого» Роман Алешин отказался от рукопожатия с игроком «Динамо-2» Максимом Долгополовым. Хоккеисты начали спор в устной форме, в который вмешался вратарь «Зоркого» Иван Валов, в итоге он начал драку с Долгополовым. Позднее потасовка переросла в массовую и была прекращена арбитрами встречи.

По итогам драки красные карточки получили хоккеисты «Динамо-2» Максим Долгополов и Даниил Пашков, а также игроки «Зоркого» Иван Валов и Роман Алешин.