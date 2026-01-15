Ричмонд
«Кузбасс» разгромил «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

«Кузбасс» разгромил «Старт» в матче чемпионата РФ по хоккею с мячом в Кемерове.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» обыграл нижегородский «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, которая прошла в Кемерове, завершилась победой хозяев со счетом 9:3. В составе победителей Артем Репях (12, 30 и 36-я минуты), Александр Баздырев (14), Алексей Ничков (20), Янис Бефус (49, 86), Андрей Суворов (59) и Данил Яковлев (68). Мячи гостей на счету Дениса Коткова (3, 6) и Дмитрия Баранова (80).

«Кузбасс» (31 очко) идет на третьем месте в турнирной таблице, «Старт» (19 очков) располагается на шестой позиции.

Результаты других матчей:

  • «Саяны» (Абакан) — «Волга» (Ульяновск) — 1:2;
  • «Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Родина» (Киров) — 4:3.