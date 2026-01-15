«Кузбасс» разгромил «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча, которая прошла в Кемерове, завершилась победой хозяев со счетом 9:3. В составе победителей Артем Репях (12, 30 и 36-я минуты), Александр Баздырев (14), Алексей Ничков (20), Янис Бефус (49, 86), Андрей Суворов (59) и Данил Яковлев (68). Мячи гостей на счету Дениса Коткова (3, 6) и Дмитрия Баранова (80).