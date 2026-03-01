Московское «Динамо» и «Водник» вышли в полуфинал чемпионата России по бенди

Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась победой гостей со счетом 10:6. У победителей отличились Михаил Сергеев (7-я минута), Роман Дарковский (17, 66), Егор Ахманаев (29, 60, 67), Артем Бутенко (36), Марат Шарипов (39, 62) и Егор Рагулин (77). У хозяев авторами голов стали Сергей Ломанов (34, 45, 80), Илья Лопатин (51), Всеволод Евсеев (68) и Давид Корешков (89).