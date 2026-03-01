Матч ЧР по бенди в Нижнем Новгороде отменили из-за плохого состояния льда

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Третий матч четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом между нижегородским «Стартом» и кемеровским «Кузбассом» отменен из-за плохого состояния льда, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
«Матч не состоялся в связи с неудовлетворительным состоянием ледового покрытия хоккейного поля, представляющего опасность для здоровья участников матча», — говорится в сообщении.
Ранее «Кузбасс» выиграл первые два матча серии до трех побед, которые прошли в Кемерове.