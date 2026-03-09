Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в матче полуфинала ЧР по бенди

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» дома нанесло поражение кемеровскому «Кузбассу» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Иванов (3-я минута), Роман Дарковский (11) и Егор Ахманаев (30). Голы гостей на счету Кирилла Катилова (41) и Яниса Бефуса (63).
Символическое вбрасывание перед матчем произвел футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин, чей отец Александр является восьмикратным чемпионом мира по бенди.
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Кемерове.