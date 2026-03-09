Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
1
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.27
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.40
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
10.03
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.77
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2

Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в матче полуфинала ЧР по бенди

«Динамо» нанесло второе поражение «Кузбассу» в матче полуфинала ЧР по бенди.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» дома нанесло поражение кемеровскому «Кузбассу» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, которая прошла в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никита Иванов (3-я минута), Роман Дарковский (11) и Егор Ахманаев (30). Голы гостей на счету Кирилла Катилова (41) и Яниса Бефуса (63).

Символическое вбрасывание перед матчем произвел футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин, чей отец Александр является восьмикратным чемпионом мира по бенди.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 12 марта в Кемерове.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше