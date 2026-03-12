Московское «Динамо» уступило «Кузбассу» в полуфинале ЧР по бенди

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде уступило кемеровскому «Кузбассу» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в четверг в Кемерове, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. У победителей отличились Артем Репях (4-я и 88-я минуты), Янис Бефус (23, 55), Артем Азаров (50) и Кирилл Катилов (86). Голы гостей забили Роман Дарковский (38, 54), Егор Ахманаев (42) и Артём Бутенко (76).
Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 13 марта в Кемерове. В финале победитель противостояния встретится с сильнейшим в серии между хабаровским «СКА-Нефтяником» и архангельским «Водником» (2−0).