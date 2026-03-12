Московское «Динамо» уступило «Кузбассу» в полуфинале ЧР по бенди

Счет в серии до трех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 13 марта в Кемерове. В финале победитель противостояния встретится с сильнейшим в серии между хабаровским «СКА-Нефтяником» и архангельским «Водником» (2−0).