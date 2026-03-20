«Водник» обыграл «Кузбасс» в матче за третье место ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Архангельский «Водник» обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче за третье место чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1. В составе «Водника» голы забили Илья Насекин (33-я и 34-я минуты), а также Евгений Дергаев (67). У «Кузбасса» отличился Дмитрий Макаров (71).
«Водник» в четвертый раз в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом. Клуб из Архангельска является 9-кратным чемпионом страны.