Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Венгрия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
3
:
Словения
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
Чемпионат мира по бенди отменили из-за отсутствия России и Белоруссии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2027 года отменен из-за финансовых проблем, возникших у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).

Источник: РИА Новости Спорт

Отменены как мужской, так и женский чемпионаты мира. В 2026 году мужской турнир прошел с 12 по 18 января в Пори (Финляндия), его победителем стала сборная Швеции. При этом на сайте Шведской федерации бенди отмечается, что по ходу соревнования представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении чемпионата мира раз в два года.

«В нынешних условиях, когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют в турнирах, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе для взрослых национальных сборных. Сейчас мы продолжаем работу над форматом следующего сезона для национальных команд и позже предоставим дополнительную информацию», — приводятся слова генерального секретаря Шведской федерации бенди Даниэля Андерссона на сайте организации.

Самыми титулованными командами чемпионатов мира являются сборные России и СССР, суммарно завоевавшие 39 медалей: 26 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые.