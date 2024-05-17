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21:23 (мск), источник: БЕЛТА

Чемпионат Беларуси по хоккею-2024/25 стартует 7 сентября, планируется участие 14 клубов

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялось заседание Совета директоров клубов, на котором руководители команд белорусской хоккейной экстралиги и Высшей лиги обсудили планы на предстоящий сезон. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Источник: AP 2023

В сезоне-2024/25 география экстралиги будет расширена: в число участников должен войти клуб из Смоленска, также участником чемпионата страны может стать «Авиатор» из Барановичей. Таким образом, в проект календаря экстралиги нового сезона войдут 14 клубов: «Авиатор», «Брест», «Витебск», «Гомель», «Динамо-Молодечно», «Лида», «Локомотив», «Металлург», «Могилев», «Неман», «Химик», «Шахтер», «Юность» и коллектив из Смоленска.

В предстоящем регулярном чемпионате все команды экстралиги проведут по 52 игры, матч открытия состоится 7 сентября. На первом этапе сезона клубы сыграют по круговой системе: каждый проведет по 4 поединка с каждым из соперников. После этого команды, занявшие места с 7-го по 10-е, разыграют две путевки в плей-офф в квалификационных матчах. Предсезонный Кубок Руслана Салея пройдет с 2 августа по 1 сентября.

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