52-летний Ягр: «У меня есть божий дар: мое тело не устает. Я бы мог тренироваться по пять-шесть часов в день» | Источник: rytirikladno.cz

52-летний Ягр выступает в Чехии за «Кладно», владельцем которого является. Яромир заявил, что предстоящий сезон станет для него последним в «Кладно», не уточнив деталей о возможном продолжении карьеры.

"Мы вместе [с персональным тренером] начали и идем в правильном направлении. Ответ мы получил, когда начнется сезон. Я хочу выяснить, можно ли в моем возрасте, уделяя занятиям больше времени и тренируясь как во времена НХЛ, играть на более высоком уровне.

Не важно, сколько тебе лет. Важно узнать свои пределы. Если кто-то раньше не делал чего-то, то это не значит, что это невозможно сделать.

Как справляется мой организм? Нужно постучать, с этим нет абсолютно никаких проблем. У меня есть дар от бога: мое тело не устает. Я бы мог тренироваться по пять-шесть часов в день при желании", — цитирует Ягра Sport.cz.