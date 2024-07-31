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22:20 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска» и «Гомеля» с побед стартовали на Кубке Салея

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ледовых площадках страны стартовал розыгрыш второго по значимости турнира в отечественном хоккее — Кубка Беларуси, носящего имя Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Гомель"

В среду выступления на турнире начали представители группы В, действующий обладатель трофея «Витебск» гостил в соседней Орше у «Локомотива». В этом матче шайбы забрасывали только игроки «медведей» — Александр Левко и Никита Ядроец, а наибольший вклад в итоговый результат внес голкипер Константин Кузмаул, отразивший все броски соперника. В итоге 2:0, «Витебск» начинает защиту титула с победы.

Параллельно в Могилеве местный клуб принимал «Гомель». Ничья на табло продержалась только до первого перерыва, а дальше контроль над игрой захватили гости. «Рыси» поразили чужие ворота по два раза во втором и третьем периодах, взамен получив лишь одну пробоину. Финальный счет — 4:1 в пользу южан, два (1+1) очка за победителей набрал Артур Буйницкий.

Участие в турнире принимают все 14 клубов белорусской экстралиги, которые поделены на две группы. Завтрашний игровой день отдан на откуп командам из пула А: «Брест» примет «Динамо-Молодечно», «Шахтер» сыграет с «Лидой», а в Минске состоится «белорусское классико» между «Юностью» и «Неманом». Напрямую в «финал четырех» Кубка Салея пройдут только победители групп, еще две путевки будут разыграны в квалификационном раунде в конце августа.

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