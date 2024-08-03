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18:24 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» разгромили «Авиатор» в матче Кубка Салея

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу тремя матчами в Гродно, Лиде и Молодечно продолжился групповой этап розыгрыша второго по значимости турнира в белорусском хоккее — Кубка Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

На лед в субботу выходили представители группы «А». Центральный поединок дня был сыгран в Гродно, где местный «Неман» принимал «Шахтер». Основное время встречи закончилось вничью, не выявил сильнейшего и овертайм, но в серии буллитов солигорчане оказались точнее — 2:1. Для «горняков» эта победа стала третьей в трех матчах турнира.

Самый крупный разрыв в счете был зафиксирован в Молодечно, где от хозяев пострадал «Авиатор». Любопытно, что хоккеисты из Барановичей вели после стартовой трети, но затем гости пропустили от «бело-голубых» по четыре раза в двух следующих периодах. Результат встречи — 8:2, дубли за «Динамо-Молодечно» оформили Савелий Ольшанский и Степан Звягин.

Закрывал игровую программу 3 августа поединок «Лиды» и «Бреста». Перед стартом заключительной 20-минутке «рыцари» лидировали со счетом 2:1, но в концовке южане переломили ход матча и забрали победу — 4:2. По три результативных балла за брестчан набрали братья Сергей и Александр Малявко.

Участие в Кубке Салея принимают все 14 клубов белорусской экстралиги, которые поделены на две группы. Напрямую в «финал четырех» турнира пройдут только победители пулов, еще две путевки будут разыграны в квалификационном раунде в конце августа. На данный момент в группе «А» с 6 баллами лидирует «Шахтер», по 4 очка у «Юности» и «Бреста», но у минчан есть матч в запасе.

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