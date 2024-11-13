Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в результативном матче обыграли «Витебск»

Лидирующее в турнирной таблице «Динамо-Молодечно» принимало идущий на третьей позиции «Витебск». Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом хозяев, зато в следующем периоде зрители увидели сразу шесть взятий ворот — по три с каждой стороны. В середине следующего игрового отрезка форвард молодечненцев Максим Мальцев забросил пятую шайбу своей команды и вторую для себя, сделав счет 5:3.



Тем не менее оставшегося времени «Витебску» хватило на спасение: за две минуты до сирены большинство реализовал Максим Лемешевский, оформивший в этом поединке дубль, а за 45 секунд до конца периода отличился Никита Ядроец, который записал в свой актив хет-трик. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков точнее оказались хозяева — в итоге 6:5. Таким образом, «Динамо-Молодечно» взяло реванш у «Витебска» за разгромное поражение в понедельник (0:5).



Параллельно до буллитов доигрались и «Славутич» с «Локомотивом» — здесь успех со счетом 2:1 праздновал клуб из Смоленска. Также сегодня седьмую викторию в восьми последних матчах добыл гродненский «Неман»: подопечные Евгения Летова во второй раз за три дня справились с «Авиатором» (5:3). Команда из Барановичей до сих пор не может разжиться первой победой в чемпионате, в пассиве у «летчиков» 22 поражения кряду.