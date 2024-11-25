Кузнецов и Порядин попали в расширенный состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала

Всего в расширенный список вошел 51 хоккеист.
Кузнецов проводит в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) первый сезон после возвращения из Национальной хоккейной лиги. В 25 играх текущего регулярного чемпионата форвард забросил 9 шайб и отдал 13 голевых передач. Порядин занимает второе место в списке лучших снайперов КХЛ нынешнего сезона с 14 голами после 27 игр, также на счету нападающего 13 результативных передач.
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Помимо команды «Россия 25», в соревнованиях примут участие команды Белоруссии и Казахстана, а также сборная мира КХЛ.