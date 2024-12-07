Хоккеисты «Немана» возглавили таблицу экстралиги после победы над «Юностью»

Третье в сезоне «белорусское классико» прошло в гродненском Ледовом дворце спорта. Счет в матче был открыт хозяевами на 15-й минуте: Никита Ремезов отличился с передачи Вячеслава Андрющенко, который заработал результативный балл в семнадцатом матче подряд. Всего на этом отрезке у опытного форварда 25 (5+20) очков. Незадолго до окончания второго периода перевес «Немана» удвоил казахстанский голеадор Никита Титов, отыграть одну из шайб «Юность» смогла только в середине заключительной трети усилиями легендарного Александра Китарова. Оставшегося времени минчанам на спасение не хватило, более того, в самой концовке гости пропустили в пустые ворота. В итоге 3:1 в пользу гродненцев.



Таким образом, «Неман» оказался сильнее «Юности» впервые в текущем чемпионате, два сентябрьских матча команд на «Чижовка-Арене» столичный клуб выиграл со счетом 3:2 и 5:4. Подопечные Евгения Летова продлили серию без поражений до одиннадцати игр и вышли на первое место в турнирной таблице экстралиги. У гродненцев и «Динамо-Молодечно» по 42 очка в 29 турах, но у «Немана» больше побед в основное время. Следующий поединок принципиальных соперников из Гродно и Минска состоится на западе страны в воскресенье, начало — в 17.00.