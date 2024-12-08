«Неман» в овертайме обыграл «Юность» и продлил серию побед до двенадцати

Начало поединка в Гродно осталось за минчанами, которые ушли на перерыв с лидерством в две шайбы — постарались Арсений Ковгореня и Глеб Шкапцов. Однако во втором периоде хозяева льда отыгрались благодаря голам Германа Поддубного и Никиты Титова, а в начале следующего периода Григорий Желдаков вывел «Неман» вперед — 3:2. Всего полторы минуты спустя Шкапцов оформил дубль, уравняв цифры на табло. Встреча перешла в овертайм, где победу гродненцам со счетом 4:3 принес Желдаков.



Таким образом, «Неман» обыграл «Юность» в «белорусском классико» во второй раз за три дня, поединок в пятницу закончился с результатом 3:1. Гродненский клуб выиграл 12-й матч подряд и вернул лидерство в экстралиге, которое накануне перехватил «Металлург». После 30 туров регулярного чемпионата положение в верхней части таблицы выглядит следующим образом:



1. «Неман» (44 очка);



2. «Металлург» (43);



3−4. «Юность», «Динамо-Молодечно» (42);



5. «Витебск» (40);



6. «Гомель» (39).



На позициях с седьмой по десятую идут «Брест» (35), «Шахтер» (34), «Химик» (32) и «Локомотив» (30), вне зоны плей-ин пока находятся «Славутич» (29), «Лида» (26), «Могилев» (20) и «Авиатор» (9). Далее белорусская экстралига берет паузу на международные матчи, следующие поединки в рамках национального первенства будут сыграны 16 декабря.