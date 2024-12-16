Дмитрий Квартальнов назвал причины подъёма хоккея в Беларуси

«Во-первых, работа с молодёжью, шикарная работа, шикарные условия, дворцы есть, и лига, даже местная белорусская, в норме: хорошие игры идут, серьёзные, плей-офф интересный. Работа с молодёжью была построена не вчера. Просто мы стали больше доверять молодым ребятам, стали их развивать, это радует. Единственный минус пока среди молодых чуть — это оборона, но мы уже смотрим, и есть на подходе те ребята, которые будут помогать в этом моменте», — цитирует Квартальнова «Советский спорт».