Хоккеисты «Юности» и «Химика» одержали победы в матчах экстралиги

На столичной «Чижовке-Арене» «Юность» встречалась с «Брестом». В стартовой трети минчане создали задел в две шайбы, а во втором и третьем периодах поразили чужие ворота по разу. За 60 минут игры гости так и не сумели провести ни одной результативной атаки, в итоге 4:0 в пользу «Юности». По два очка за хозяев набрали Владислав Демидович (1+1) и Валентин Демченко (0+2), а голкипер Георгий Кузнецов отразил все 20 бросков соперника. Благодаря этому успеху столичный клуб сравнялся по очкам с «Неманом» на первом месте в экстралиге, но у гродненцев есть игра в запасе.
Параллельно в Новополоцке местный «Химик» принимал солигорский «Шахтер». К 25-й минуте поединка «нефтяники» были впереди на три гола, но еще до второго перерыва гостям удалось сократить отставание до минимума. В третьем периоде, однако, точных бросков зрители не увидели — «Химик» удержал викторию со счетом 3:2. Автором решающей шайбы у новополочан стал Денис Кирпиченок.
Во вторник в чемпионате Беларуси по хоккею пройдут четыре игры. В 19.00 начнутся встречи «Авиатор» — «Локомотив» и «Лида» — «Витебск», спустя полчаса состоится стартовое вбрасывание в «полесском дерби» «Металлурга» и «Гомеля». Также в 19.30 в центральном матче вечера начнут выяснять отношения «Динамо-Молодечно» и «Неман».