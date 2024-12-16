Хоккеисты «Юности» и «Химика» одержали победы в матчах экстралиги

На столичной «Чижовке-Арене» «Юность» встречалась с «Брестом». В стартовой трети минчане создали задел в две шайбы, а во втором и третьем периодах поразили чужие ворота по разу. За 60 минут игры гости так и не сумели провести ни одной результативной атаки, в итоге 4:0 в пользу «Юности». По два очка за хозяев набрали Владислав Демидович (1+1) и Валентин Демченко (0+2), а голкипер Георгий Кузнецов отразил все 20 бросков соперника. Благодаря этому успеху столичный клуб сравнялся по очкам с «Неманом» на первом месте в экстралиге, но у гродненцев есть игра в запасе.