У белорусов — небывалый прогресс. Юниоры играют в НХЛ, а сборная поборолась бы за медали ЧМ

Когда бы ни состоялось возвращение Белоруссии на международную арену, к этому событию страна подойдет с хорошим багажом. В перспективе трех-пяти лет молодые таланты, уже заявившие о себе по обе стороны океана, только окрепнут. А ведь еще подрастает немало дарований, которых также можем увидеть на драфте НХЛ в ближайшие годы. Белоруссия сделала большой шаг вперед, и нынешнее поколение хоккеистов идет к статусу самого талантливого в истории местного хоккея. Вот только чтобы удостовериться в этом, сборной нужно вернуться на мировые турниры.