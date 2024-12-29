«Юность» уходит на новогодние каникулы в статусе лидера экстралиги

Действующие чемпионы страны из «Металлурга» на своем льду разобрались с «Лидой» — 5:1. Решающий рывок «стальные волки» сделали в конце второго периода, забросив трижды за четыре минуты. Параллельно «Юность» в гостях нанесла крупное поражение барановичскому «Авиатору» (6:2), продлив победную серию до шести матчей. Героем встречи в составе минчан стал Валентин Демченко, оформивший дубль и отдавший две голевые передачи. В заключительном поединке экстралиги в 2024 году сошлись «Славутич» и «Гомель». За пять минут до конца третьего периода «рыси» были впереди на одну шайбу, но голы в большинстве Ивана Курдина и Никиты Савченко принесли смоленскому клубу викторию со счетом 3:2. Ранее в воскресенье «Неман» обыграл «Витебск» (6:3), «Могилев» был сильнее «Бреста» (4:3), а «Химик» справился с «Динамо-Молодечно» (5:4).Таким образом, в конце календарного года положение в турнирной таблице белорусской экстралиги выглядит следующим образом:1. «Юность» (54 очка);2. «Неман» (52);3. «Металлург» (50);4. «Витебск» (48);5−6. «Динамо-Молодечно», «Гомель» (по 47).На местах с седьмого по десятое располагаются «Локомотив» (41 балл), «Шахтер» (39), «Химик» и «Славутич» (по 38). Вне зоны плей-офф пока находятся «Брест» (37 очков), «Лида» (30), «Могилев» (24) и «Авиатор» (11). Далее команды ожидают новогодние и рождественские каникулы, следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны 9 января.