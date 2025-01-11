«Металлург» на выезде нанес поражение «Шахтеру» в матче экстралиги

Команды очень резво начали поединок, забросив четыре шайбы на двоих в течение лишь десяти минут после стартового вбрасывания. Три из четырех результативных атак провели хоккеисты жлобинского клуба. Во втором периоде соперники совершили один обмен точными бросками, в заключительной трети «горняки» подобрались на расстояние одного гола, но перевести встречу в овертайм не смогли. В итоге 4:3 в пользу «Металлурга», победной для гостей оказалась шайба Богдана Потехина. «Волки» выиграли третий матч кряду и поднялись на второе место в экстралиге. Также в субботу «Лида» на своем льду встречалась со «Славутичем». «Рыцари» открыли счет на 14-й минуте, но этот гол так и остался для хозяев единственным. Смоляне сравняли цифры спустя 40 секунд, а затем поразили чужие ворота по два раза во втором и третьем периодах. Финальный счет — 5:1, дубль за россиян оформил Дмитрий Носков. Смоленский клуб добыл седьмую победу в девяти последних матчах и взобрался на седьмую строчку турнирной таблицы. Завершит игровой день поединок «Гомеля» и «Немана» на юге страны, игра стартует в восемь часов вечера.