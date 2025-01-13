Хоккеисты «Юности» и «Шахтера» одержали победы в матчах экстралиги

В Солигорске местный «Шахтер» принимал «Металлург». К середине второго периода «горняки» имели отрыв в три шайбы, но незадолго до ухода на перерыв жлобинчане сократили отставание, а в начале заключительной трети и вовсе сравняли цифры. Правда, концовка встречи лучше удалась солигорчанам, которые вырвали победу в основное время (5:3), прервав тем самым трехматчевую победную серию действующих чемпионов.
Параллельно на «Чижовка-Арене» «Юность» встречалась с «Локомотивом». По ходу поединка оршанцы вели со счетом 2:0 и 3:1, но оба раза минчане сравнивали цифры. В третьем периоде благодаря дублю Александра Кулагина вперед вышли уже игроки столичного клуба, на что гостям ответить было уже нечем. Итог игры — 4:3 в пользу «Юности», три голевые передачи за хозяев отдал Валентин Демченко.
Таким образом, после 38 туров регулярного сезона положение в верхней части турнирной таблицы белорусской экстралиги выглядит следующим образом:
1. «Юность» (56 очков);
2−4. «Металлург», «Неман», «Витебск» (по 52);
5−6. «Динамо-Молодечно», «Гомель» (по 51).
На местах с седьмого по десятое располагаются «Локомотив» (43 балла), «Славутич» (42), «Шахтер» (41) и «Химик» (40), вне зоны плей-ин находятся «Брест» (37), «Лида» (31), «Могилев» (26) и «Авиатор» (11). Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею будут сыграны 15 января.