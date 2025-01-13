Хоккеисты «Юности» и «Шахтера» одержали победы в матчах экстралиги

Параллельно на «Чижовка-Арене» «Юность» встречалась с «Локомотивом». По ходу поединка оршанцы вели со счетом 2:0 и 3:1, но оба раза минчане сравнивали цифры. В третьем периоде благодаря дублю Александра Кулагина вперед вышли уже игроки столичного клуба, на что гостям ответить было уже нечем. Итог игры — 4:3 в пользу «Юности», три голевые передачи за хозяев отдал Валентин Демченко.