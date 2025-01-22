Хоккеисты «Витебска» и «Авиатора» одержали победы в матчах экстралиги

В «северном дерби» «Витебск» всухую обыграл новополоцкий «Химик» — 2:0, голами за «медведей» отметились Александр Тимирев и Никита Ядроец, а голкипер хозяев Роман Бобарико отразил все 22 броска игроков противника. Витебчане набрали очки в пятом матче кряду, благодаря чему поднялись на второе место в турнирной таблице, но у отстающего на очко «Немана» есть игра в запасе. «Нефтяники», в свою очередь, прервали серию из трех викторий и остались на девятой строчке.
Параллельно состоялась встреча двух худших команд текущего сезона — «Могилева» и «Авиатора». В стартовой трети представители Барановичей оторвались на две шайбы, во втором периоде соперники поразили ворота друг друга по разу, а в заключительной 20-минутке обменялись точными бросками дважды. Итог игры — 5:3 в пользу «Авиатора», для которого эта победа стала только четвертой за пять месяцев регулярного чемпионата, но при этом второй за неделю.
22 января в экстралиге пройдут пять матчей. Первыми на лед в Орше выйдут хоккеисты «Локомотива» и «Динамо-Молодечно», начало — в 18.00. Спустя час состоятся стартовые вбрасывания в поединках «Брест» — «Гомель», «Неман» — «Лида» и «Славутич» — «Металлург». В 20.10 в Солигорске местный «Шахтер» начнет игру против лидирующей в таблице «Юности».