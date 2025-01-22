Хоккеисты «Витебска» и «Авиатора» одержали победы в матчах экстралиги

Параллельно состоялась встреча двух худших команд текущего сезона — «Могилева» и «Авиатора». В стартовой трети представители Барановичей оторвались на две шайбы, во втором периоде соперники поразили ворота друг друга по разу, а в заключительной 20-минутке обменялись точными бросками дважды. Итог игры — 5:3 в пользу «Авиатора», для которого эта победа стала только четвертой за пять месяцев регулярного чемпионата, но при этом второй за неделю.