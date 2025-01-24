Великий Ягр сделал ещё один шаг к завершению карьеры. Как он играет в последнем сезоне?

Обычно игроки вешают коньки на гвоздь в 35−40 лет. Но Яромир — не тот случай. Почти в 46 он провёл свой последний матч только в НХЛ, после чего вернулся на родину, где стал выступать за родной «Кладно», владельцем которого он по совместительству и является. Поначалу Ягр играл за «рыцарей» не так часто, но даже в свои почти 50 он всё ещё давал фору многим молодым хоккеистам — вследствие чего начал выходить на лёд гораздо чаще.