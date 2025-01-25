«Брест» по буллитам обыграл «Гомель» в хоккейной экстралиге

Игравшие на родном льду хоккеисты «Бреста» вышли вперед незадолго до окончания стартовой трети, в начале второго периода удвоили перевес. Однако еще до перерыва «рыси» отыграли одну шайбу, а в середине заключительной 20-минутке восстановили паритет. Игра перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались брестчане — в итоге 3:2. Очная встреча команд два дня назад также закончилась в послематчевой «перестрелке», но тогда удачливее были гомельчане.