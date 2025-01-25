«Брест» по буллитам обыграл «Гомель» в хоккейной экстралиге

Игравшие на родном льду хоккеисты «Бреста» вышли вперед незадолго до окончания стартовой трети, в начале второго периода удвоили перевес. Однако еще до перерыва «рыси» отыграли одну шайбу, а в середине заключительной 20-минутке восстановили паритет. Игра перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались брестчане — в итоге 3:2. Очная встреча команд два дня назад также закончилась в послематчевой «перестрелке», но тогда удачливее были гомельчане.
Ранее в пятницу «Неман» обыграл «Лиду» (2:1), «Динамо-Молодечно» было сильнее «Локомотива» (3:1), «Юность» справилась с «Шахтером» (3:1), а «Металлург» победил «Славутич» (3:2). После 42 туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:
1. «Юность» (64 очка);
2. «Витебск» (59);
3. «Неман» (58);
4−5. «Гомель», «Металлург» (по 56);
6. «Динамо-Молодечно» (54).
На местах с седьмого по десятое располагаются «Локомотив» (47 баллов), «Славутич» (45), «Шахтер» и «Химик» (по 44). Вне зоны плей-ин находятся «Брест» (42), «Лида» (33), «Могилев» (31) и «Авиатор» (15). Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею пройдут в среду 29 января. До окончания «регулярки» каждой из команд осталось провести по 10 игр.