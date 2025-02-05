Хоккеисты «Витебска» и «Немана» вышли в плей-офф Кубка Президента

Согласно регламенту экстралиги, напрямую в плей-офф выходят шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата. «Витебск» с 65 баллами на данный момент идет вторым, «Неман» отстает на очко. Коллективы, которые занимают в турнирной таблице места ниже шестого, догнать подопечных Романа Юпатова и Евгения Летова соответственно в оставшихся семи турах уже не смогут. В прошлом сезоне и «Витебск», и «Неман» завершили борьбу за Кубок Президента на стадии четвертьфинала. Гродненцы становились чемпионами страны семь раз, у северян такого звания пока нет.