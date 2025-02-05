Хоккеисты «Витебска» и «Немана» вышли в плей-офф Кубка Президента

Прямые путевки в четвертьфинал досрочно получили «Витебск» и «Неман», первым участником матчей на выбывание ранее стала минская «Юность». В среду северяне на своем льду благодаря дублю Максима Лемешевского одержали победу над солигорским «Шахтером» (3:1), этот успех стал для «медведей» шестым подряд. Параллельно гродненский клуб на выезде справился с «Брестом». После первого периода игроки «Немана» уступали со счетом 2:3, но затем отправили в чужие ворота четыре безответные шайбы. Итог игры — 6:3, три очка (1+2) за гостей набрал Вячеслав Андрющенко.
Согласно регламенту экстралиги, напрямую в плей-офф выходят шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата. «Витебск» с 65 баллами на данный момент идет вторым, «Неман» отстает на очко. Коллективы, которые занимают в турнирной таблице места ниже шестого, догнать подопечных Романа Юпатова и Евгения Летова соответственно в оставшихся семи турах уже не смогут. В прошлом сезоне и «Витебск», и «Неман» завершили борьбу за Кубок Президента на стадии четвертьфинала. Гродненцы становились чемпионами страны семь раз, у северян такого звания пока нет.
Также 5 февраля «Гомель» на выезде в Барановичах разгромил «Авиатор» со счетом 8:1, форвард южан Нассер Субхи забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Жлобинский «Металлург» одержал пятую победу подряд — «стальные волки» дома в овертайме дожали «Динамо-Молодечно», автором победного гола стал Богдан Потехин.