Хоккеисты «Металлурга» и «Гомеля» вышли в плей-офф Кубка Президента

Борьбу за Кубок Президента этой весной продолжат «Металлург» и «Гомель». В пятницу жлобинский клуб на своем льду проиграл «Динамо-Молодечно» со счетом 1:2, что не помешало подопечным Дмитрия Кравченко оформить выход в плей-офф. «Стальные волки» с 62 очками занимают четвертую строчку в экстралиге и уже ни при каких раскладах не опустятся ниже шестой позиции — именно шесть команд напрямую выходят в четвертьфинал.
«Гомель» на выезде уступил оршанскому «Локомотиву» (2:4) и прервал отрезок из 6 игр с набранными очками. Оршанцы, в свою очередь, остановили собственную четырехматчевую серию неудач. Южане с 61 баллом располагаются в таблице на пятом месте, догнать «рысей» по очкам теоретически еще могут идущие седьмым и восьмым «Локомотив» и «Шахтер», но преимущество по личным встречам в любом случае будет у гомельчан.
«Металлург» является действующим чемпионом Беларуси, а хоккеисты «Гомеля» в прошлом сезоне дошли до полуфинала, где потерпели поражение как раз от жлобинского клуба. Ранее досрочно в плей-офф Кубка Президента вышли «Юность», «Витебск» и «Неман», последнюю прямую путевку в четвертьфинал с высокой долей вероятности получит «Динамо-Молодечно», которому достаточно набрать два очка в шести играх до конца «регулярки».
Также сегодня «Брест» дома обыграл «Неман» (2:1), а «Витебск» в овертайме с таким же счетом был сильнее «Шахтера», продлив серию побед до семи. На четыре места в квалификационный раунд, где будут разыграны два оставшихся билета в плей-офф, претендуют пять клубов — «Локомотив», «Шахтер» (по 49 очков), «Славутич», «Брест» и «Химик» (по 47). Следующие матчи в белорусской экстралиге будут сыграны 10 февраля.