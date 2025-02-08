Хоккеисты «Металлурга» и «Гомеля» вышли в плей-офф Кубка Президента

Борьбу за Кубок Президента этой весной продолжат «Металлург» и «Гомель». В пятницу жлобинский клуб на своем льду проиграл «Динамо-Молодечно» со счетом 1:2, что не помешало подопечным Дмитрия Кравченко оформить выход в плей-офф. «Стальные волки» с 62 очками занимают четвертую строчку в экстралиге и уже ни при каких раскладах не опустятся ниже шестой позиции — именно шесть команд напрямую выходят в четвертьфинал.