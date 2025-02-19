Уехали из России из-за СВО на Украине и стали лучшими в Европе! Бывшие звезды КХЛ выиграли хоккейную Лигу чемпионов

Впрочем, не нужно считать, что за пределами КХЛ в Европе нет жизни. В той же Швейцарии вполне благополучно и по сей день играют экс-уфимцы Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд. Хорошо себя чувствуют Аалтонен, Коварж и Майе. Держат свой уровень известные нам вратари Сятери и Рейдеборн. Именно швейцарские клубы выигрывают второй год подряд Лигу чемпионов. Этот турнир нельзя недооценивать, хоть он и не входит в российское поле зрения.