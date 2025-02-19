Уехали из России из-за СВО на Украине и стали лучшими в Европе! Бывшие звезды КХЛ выиграли хоккейную Лигу чемпионов

Мы в России, особенно в последние годы, сосредоточены на своем чемпионате. Большинство болельщиков только выдохнули, что наша сборная не играет на Евротуре. Не так много людей скучает по чемпионатам мира. А ведь на планете в это время проводится много других интересных турниров.
Пока за океаном готовятся к финалу Турнира четырех наций, где североамериканцев ждет ремейк Канада — США, на нашем континенте разбирались между собой лучшие команды Европы. КХЛ в Лиге чемпионов не участвует с первого дня ее существования, так что стоит делать оговорку, что лучшие они без участия российских клубов.
Одним из героев финала Лиги чемпионов, где «Цюрих» противостоял «Ферьестаду», стал наш старый знакомый. Все-таки есть спортсмены, которые буквально притягивают кубки, как магнитом. Прирожденные чемпионы. Экс-вратарь «Авангарда» — один из таких.
За свои 33 года Шимон Грубец выступал всего в трех лигах: чешской Экстралиге, КХЛ и швейцарской NL. И везде выигрывал чемпионат. А теперь, сделав 30 сейвов в финале, стал победителем Лиги чемпионов. Но что бы было, не забери его омичи осенью 2020 года из «Куньлуня»?
Правда, MVP признали не Грубеца, а автора дубля, также хорошо знакомого омским болельщикам, Свена Андригетто. Швейцарец, у которого совсем не получилось в «Авангарде», забросил обе шайбы «Цюриха». Тогда как «Ферьестад» в концовке ответил одним голом.
Грубец и Андригетто — не единственные бывшие игроки клубов КХЛ в составе победителей Лиги чемпионов. Финский защитник Микко Лехтонен в 2022 году уехал из СКА, а до этого становился самым результативным игроком КХЛ в своем амплуа, выступая за «Йокерит».
Еще один финн, Юхо Ламмикко, оставил менее значимый след в КХЛ. Во время ковидного сезона он, еще будучи энхаэловцем, приезжал в Магнитогорск. Правда, особо за «Металлург» себя не проявил. Два матча в этой Лиге чемпионов провел Чейз ДеЛео, начинавший сезон в «Барысе». Правда, до финала он не дотерпел и сорвался в АХЛ.
Интересно, что помимо экс-игроков КХЛ в составе «Цюриха» выступают два игрока российского происхождения. Денис Мальгин — настоящая звезда швейцарского хоккея. Он поиграл и в НХЛ, и на нескольких чемпионатах мира, и даже на Олимпиаде. Одно время Мальгина звали в Россию, но предложениями из КХЛ он не соблазнился.
А вот фамилия Даниила Устинкова мало кому известна в России. Из нашей страны уроженец Москвы уехал в 4 года вместе с семьей. В 15 лет защитник принял швейцарское гражданство и с тех пор выступает за местную сборную. К своим 18 годам талантливый парень сыграл на двух юниорских и одном молодежном чемпионате мира. Один матч у него есть и в победной Лиге чемпионов.
Хоккеисты, покинувшие КХЛ после 2022 года, обычно не высказываются публично о времени, проведенном в России. По крайней мере, среди них не принято положительно отзываться о нашей стране. Такова конъюнктура. Понять их можно. На деле же, сезоны в КХЛ для большинства из них стали самыми успешными в карьере. Как в плане спортивного роста, так и по части заработков.
Впрочем, не нужно считать, что за пределами КХЛ в Европе нет жизни. В той же Швейцарии вполне благополучно и по сей день играют экс-уфимцы Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд. Хорошо себя чувствуют Аалтонен, Коварж и Майе. Держат свой уровень известные нам вратари Сятери и Рейдеборн. Именно швейцарские клубы выигрывают второй год подряд Лигу чемпионов. Этот турнир нельзя недооценивать, хоть он и не входит в российское поле зрения.
Дмитрий Ерыкалов