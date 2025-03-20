«Гомель» выбил «Металлург» из плей-офф Кубка Президента

На старте третьей 20-минутки «рыси» едва не удвоили перевес: Кирилл Межейников выходил один на один, но не сумел переиграть голкипера гостей Сергея Большакова. Вскоре после этого гомельчане остались в меньшинстве, однако воспользоваться шансом «Металлург» снова не смог. В оставшееся до сирены время «волки» продолжали обстреливать чужие владения, но вратарь хозяев Максим Лубский отвел все угрозы. За минуту до сирены тренерский штаб жлобинчан заменил голкипера на шестого полевого игрока, но этот маневр гостям не помог — 1:0 в пользу «Гомеля» и 4:3 в серии.