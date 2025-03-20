«Гомель» выбил «Металлург» из плей-офф Кубка Президента

Ранее в серии до четырех побед команды одержали по три виктории на домашних площадках. Решающий седьмой матч состоялся в Гомеле, поскольку «рыси» заняли четвертое место по итогам регулярного чемпионата, а жлобинчане — пятое. В стартовой трети соперники обошлись без явных голевых моментов, несколько острее действовали гости, которые однажды поиграли в большинстве, но реализовать лишнего не сумели.
Во втором периоде активизировались и хозяева льда, организовавшие первую по-настоящему опасную атаку: Иван Секерин выкатился на рандеву с голкипером гостей, но зарядил мимо створа. Через пару минут «рыси» все же добились своего, на ноги гомельскую публику поднял точный бросок Максима Кунишникова. В конце отрезка «Металлург» несколько раз был близок к тому, чтобы сравнять цифры, но лидерами на перерыв ушли все же хозяева.
На старте третьей 20-минутки «рыси» едва не удвоили перевес: Кирилл Межейников выходил один на один, но не сумел переиграть голкипера гостей Сергея Большакова. Вскоре после этого гомельчане остались в меньшинстве, однако воспользоваться шансом «Металлург» снова не смог. В оставшееся до сирены время «волки» продолжали обстреливать чужие владения, но вратарь хозяев Максим Лубский отвел все угрозы. За минуту до сирены тренерский штаб жлобинчан заменил голкипера на шестого полевого игрока, но этот маневр гостям не помог — 1:0 в пользу «Гомеля» и 4:3 в серии.
Таким образом, «рыси» взяли реванш у «Металлурга» за поражение в полуфинале плей-офф прошлого сезона. Подопечные Дмитрия Кравченко снимают полномочия чемпионов Беларуси, жлобинский клуб становился лучшим в стране три предыдущих сезона подряд. Борьбу за Кубок Президента на полуфинальной стадии поведут «Гомель», «Юность», «Динамо-Молодечно» и победитель пары «Витебск» — «Брест». Решающий матч в этом противостоянии состоится завтра на севере страны, начало в 19.30.