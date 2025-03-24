Хоккеисты «Юности» выиграли первый матч полуфинальной серии Кубка Президента

Борьбу за выход в финал сезона победители регулярного чемпионата ведут с «Динамо-Молодечно». В четвертьфинале минчане разгромили оршанский «Локомотив» со счетом 4:0 в серии, а «бело-голубые» неожиданно выбили из борьбы гродненский «Неман» (4:2). Первый поединок полуфинала состоялся в понедельник на «Чижовка-Арене». Хозяева открыли счет уже на второй минуте усилиями Дмитрия Колышкина, а незадолго до ухода на перерыв увеличили отрыв благодаря голам Александра Кулагина и Ивана Косоренкова в большинстве.
За оставшиеся сорок минут цифры на табло не изменились — в итоге 3:0 в пользу «Юности», которая получает раннее лидерство в серии (1:0). Голкипер столичного клуба Георгий Кузнецов отразил все 20 бросков соперника. Победный отрезок минчан с учетом концовки регулярного чемпионата достиг девяти матчей. Следующий поединок противостояния пройдет также в столице 26 марта. Завтра на севере страны возьмет старт еще одна полуфинальная пара Кубка Президента между «Витебском» и «Гомелем». Начало встречи — в 18.00.