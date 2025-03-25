Два очка Астанкова принесли «Витебску» победу в первом матче полуфинала Кубка Президента

Путевку в финал экстралиги подопечные Романа Юпатова оспаривают с «Гомелем». Серия до четырех побед взяла старт на севере страны, поскольку витебчане заняли более высокое место по итогам регулярного чемпионата (2-е против 4-го). Хозяева льда вышли вперед уже на шестой минуте встречи усилиями Вадима Щеголькова, а в середине второго периода перевес удвоил Евгений Астанков, который выступил ассистентом в первой голевой атаке. За 60 минут игры гомельчане так и не сумели пробить голкипера «медведей» Романа Бобарико, в итоге 2:0, «Витебск» начинает серию с победы.