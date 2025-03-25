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Два очка Астанкова принесли «Витебску» победу в первом матче полуфинала Кубка Президента

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Витебска» выиграли первый матч полуфинальной серии плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Путевку в финал экстралиги подопечные Романа Юпатова оспаривают с «Гомелем». Серия до четырех побед взяла старт на севере страны, поскольку витебчане заняли более высокое место по итогам регулярного чемпионата (2-е против 4-го). Хозяева льда вышли вперед уже на шестой минуте встречи усилиями Вадима Щеголькова, а в середине второго периода перевес удвоил Евгений Астанков, который выступил ассистентом в первой голевой атаке. За 60 минут игры гомельчане так и не сумели пробить голкипера «медведей» Романа Бобарико, в итоге 2:0, «Витебск» начинает серию с победы.

Следующий поединок противостояния пройдет 27 марта также в Витебском ледовом дворце спорта. Далее команды переедут в Гомель, где встретятся 29 и 31 марта. Завтра на столичной «Чижовка-Арене» состоится вторая игра полуфинальной серии между «Юностью» и «Динамо-Молодечно», первый матч в этой паре остался за минчанами (3:0).