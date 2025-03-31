Шатаут Бобарико помог «Витебску» в третий раз обыграть «Гомель» в полуфинале Кубка Президента

Таким образом, 1:0 в матче и 3:1 в серии — от выхода в решающую серию Кубка Президента «медведей» теперь отделяет всего одна победа. Пятый поединок противостояния пройдет в среду в Витебске. Ранее первым финалистом плей-офф экстралиги стала минская «Юность», которая в полуфинале всухую разобралась с «Динамо-Молодечно» (4:0).