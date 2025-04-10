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Сборная Беларуси по хоккею сыграет с командами России и Казахстана в мае

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание майского турне национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Источник: AP 2024

Третий год кряду национальная сборная Беларуси проведет игры с командами России и Казахстана. Этой весной матчи турне примут три города в трех странах. Серию международных встреч наши парни начнут с турнира Qazakstan Hockey Open в Астане: 2 мая белорусы сразятся с россиянами, на следующий день — с хозяевами льда. Далее сборные Беларуси и России переедут в Тольятти, где сыграют 5 и 6 мая. Завершит программу майского турне поединок белорусской и российской команд в Минске 8 мая.