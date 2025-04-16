«Витебск» увеличил отрыв от «Юности» в финальной серии Кубка Президента

Первый и третий матчи серии до четырех побед завершились в пользу северян (4:2 и 2:1), вторая игра осталась за столичным клубом (3:1). Четвертый поединок финала принял витебский ледовый дворец. Хозяева открыли счет уже на пятой минуте усилиями Евгения Астанкова, но довольно быстро форвард «Юности» Павел Куликов вернул на табло равенство. Правда, лидерами на перерыв все равно ушли северяне, в составе которых большинство реализовал Александр Левко — 2:1.