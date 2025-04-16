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«Витебск» увеличил отрыв от «Юности» в финальной серии Кубка Президента

15 апреля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Витебск» максимально приблизился к победе в финальной серии плей-офф белорусской экстралиги против «Юности», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первый и третий матчи серии до четырех побед завершились в пользу северян (4:2 и 2:1), вторая игра осталась за столичным клубом (3:1). Четвертый поединок финала принял витебский ледовый дворец. Хозяева открыли счет уже на пятой минуте усилиями Евгения Астанкова, но довольно быстро форвард «Юности» Павел Куликов вернул на табло равенство. Правда, лидерами на перерыв все равно ушли северяне, в составе которых большинство реализовал Александр Левко — 2:1.

Во втором периоде заброшенных шайб зрители не увидели, а в заключительной трети минчане повернули ход игры в свою пользу. Сперва Куликов оформил дубль, а спустя четыре минуты Иван Косоренков в меньшинстве вывел гостей вперед. До виктории в основное время «Юность» не дотерпела 30 секунд — Александр Гончаров перевел встречу в овертайм. Дополнительный отрезок не продлился и пяти минут, победу «Витебску» со счетом 4:3 принес Максим Лемешевский.

Таким образом, подопечные Романа Юпатова теперь ведут в серии со счетом 3:1 и находятся в одном шаге от завоевания первого в истории клуба Кубка Президента. Пятый поединок финала экстралиги 17 апреля примет «Чижовка-Арена». Начало встречи — в 20:00.