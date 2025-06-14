Экс-голкипер клубов КХЛ Магнус Хелльберг подписал контракт с «Юргорденом» на три года

В 2011 году Хелльберг был выбран «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде драфта. Затем хоккеист перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», где также не стал основным. После этого швед играл в КХЛ — в составе «Куньлунь Ред Стар», СКА и «Сочи».