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Экс-голкипер клубов КХЛ Магнус Хелльберг подписал контракт с «Юргорденом» на три года

Голкипер Магнус Хелльберг подписал трёхлетний контракт со шведским «Юргорденом», сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник: Чемпионат.com

Голкипер Магнус Хелльберг подписал трёхлетний контракт со шведским «Юргорденом», сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter). 34-летний вратарь не выступал в чемпионате Швеции с сезона-2011/2012.

В 2011 году Хелльберг был выбран «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде драфта. Затем хоккеист перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», где также не стал основным. После этого швед играл в КХЛ — в составе «Куньлунь Ред Стар», СКА и «Сочи».

Вернувшись в НХЛ, Хелльберг выступал за «Детройт Ред Уингз», «Оттаву Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз», в основном играя в АХЛ. Прошедший сезон Хелльберг провёл в АХЛ, в «Техас Старз», где одержал 14 побед в 41 матче с 90,4% отражённых бросков.