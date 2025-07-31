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Хоккеисты «Славутича» обыграли «Металлург» в первом матче Кубка Салея

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем в жлобинском ледовом дворце стартовал 25-й розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею, носящего имя Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом поединке группового этапа сошлись команды из группы «Б» — «Металлург» и «Славутич». По ходу встречи смоляне трижды выходили вперед, но каждый раз хозяева льда отыгрывались. Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу российскому клубу принес защитник Герман Квон — 4:3.

Участие в Кубке Руслана Салея принимают 14 команд белорусской экстралиги, которые разделены на две семерки. На групповом этапе, который продлится по 19 августа, все клубы проведут по шесть матчей, сыграв по разу с каждым из соперников внутри своего пула. В плей-офф выйдут восемь команд, четвертьфиналы состоятся 27 августа, полуфинальные поединки пройдут 29 августа, финал запланирован на 31 августа. Действующим обладателем Кубка Салея является минская «Юность».