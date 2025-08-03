«Юность» и «Динамо-Молодечно» добыли вторые победы в розыгрыше Кубка Салея

Молодечненцы на выезде встречались с «Брестом», для которого этот матч стал первым на турнире. Гости открыли счет уже на первой минуте усилиями Павла Развадовского, в конце второго периода цифры сравнял Владислав Кулиев. Основное время закончилось вничью, а в овертайме победу «бело-голубым» принес Владислав Сурков — 2:1.