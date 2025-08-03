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«Юность» и «Динамо-Молодечно» добыли вторые победы в розыгрыше Кубка Салея

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» и «Динамо-Молодечно» продолжают идти без поражений в розыгрыше Кубка Руслана Салея 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Молодечненцы на выезде встречались с «Брестом», для которого этот матч стал первым на турнире. Гости открыли счет уже на первой минуте усилиями Павла Развадовского, в конце второго периода цифры сравнял Владислав Кулиев. Основное время закончилось вничью, а в овертайме победу «бело-голубым» принес Владислав Сурков — 2:1.

Ранее в воскресенье столичная «Юность» на чужом льду минимально обыграла «Лиду» (1:0), автором единственной шайбы стал Даниил Тютчев. Клубы из Минска и Молодечно стартовали в Кубке Салея с двух побед и с 4 очками возглавляют таблицу группы «А». Следующий матч турнира состоится 5 августа — «Авиатор» в Барановичах примет «Шахтер».

Участие в розыгрыше Кубка Руслана Салея 2025 года принимают 14 команд белорусской экстралиги, которые разделены на две семерки. Групповой этап продлится по 19 августа, в плей-офф выйдут по четыре клуба из каждого пула. Матчи на выбывание и финал состоятся на последней неделе августа.