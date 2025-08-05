Солигорский «Шахтер» с победы стартовал в розыгрыше Кубка Салея

Выступления в Кубке Салея «Шахтер» начал позже всех остальных команд ввиду участия в международном домашнем турнире Soligorsk Summer Cup с 1 по 3 августа. «Горняки» выиграли два матча из трех и стали обладателями трофея. Первым соперником солигорчан в Кубке Салея стал «Авиатор», поединок прошел в Барановичах. Уже на 30-й секунде Никита Веренич вывел гостей вперед, а незадолго до конца третьего периода Арсений Чухраев установил окончательный счет — 2:0 в пользу «Шахтера». «Авиатор» не забросил ни одной шайбы в двух играх на старте турнира.