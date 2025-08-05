Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Солигорский «Шахтер» с победы стартовал в розыгрыше Кубка Салея

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» удачно стартовали в розыгрыше Кубка Салея-2025, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Выступления в Кубке Салея «Шахтер» начал позже всех остальных команд ввиду участия в международном домашнем турнире Soligorsk Summer Cup с 1 по 3 августа. «Горняки» выиграли два матча из трех и стали обладателями трофея. Первым соперником солигорчан в Кубке Салея стал «Авиатор», поединок прошел в Барановичах. Уже на 30-й секунде Никита Веренич вывел гостей вперед, а незадолго до конца третьего периода Арсений Чухраев установил окончательный счет — 2:0 в пользу «Шахтера». «Авиатор» не забросил ни одной шайбы в двух играх на старте турнира.

6 августа очередные поединки проведут команды группы «Б». «Локомотив» в Орше примет «Могилев» (начало — в 18.00), новополоцкий «Химик» дома сыграет со смоленским «Славутичем» (18.30), а «Металлург» в Жлобине встретится с «Витебском» (20.10).

Участие в розыгрыше Кубка Салея-2025 принимают 14 команд белорусской экстралиги, которые разделены на две семерки. Групповой этап продлится по 19 августа, в плей-офф выйдут по четыре клуба из каждого пула. Матчи на выбывание и финал состоятся на последней неделе августа.