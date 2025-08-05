Солигорский «Шахтер» с победы стартовал в розыгрыше Кубка Салея

Выступления в Кубке Салея «Шахтер» начал позже всех остальных команд ввиду участия в международном домашнем турнире Soligorsk Summer Cup с 1 по 3 августа. «Горняки» выиграли два матча из трех и стали обладателями трофея. Первым соперником солигорчан в Кубке Салея стал «Авиатор», поединок прошел в Барановичах. Уже на 30-й секунде Никита Веренич вывел гостей вперед, а незадолго до конца третьего периода Арсений Чухраев установил окончательный счет — 2:0 в пользу «Шахтера». «Авиатор» не забросил ни одной шайбы в двух играх на старте турнира.
6 августа очередные поединки проведут команды группы «Б». «Локомотив» в Орше примет «Могилев» (начало — в 18.00), новополоцкий «Химик» дома сыграет со смоленским «Славутичем» (18.30), а «Металлург» в Жлобине встретится с «Витебском» (20.10).
Участие в розыгрыше Кубка Салея-2025 принимают 14 команд белорусской экстралиги, которые разделены на две семерки. Групповой этап продлится по 19 августа, в плей-офф выйдут по четыре клуба из каждого пула. Матчи на выбывание и финал состоятся на последней неделе августа.