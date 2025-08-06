«Могилев» и «Славутич» одержали победы в матчах Кубка Салея

«Могилев» на выезде встречался с оршанским «Локомотивом», стартовавшим на турнире с двух побед подряд. «Железнодорожники» открыли счет уже на шестой минуте, но дальше в матче забрасывали только хоккеисты гостевой команды. В итоге 5:1 в пользу «львов», которые набрали первые очки в текущем розыгрыше. Дубль за «Могилев» оформил Илья Шапиро.