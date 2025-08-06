«Могилев» и «Славутич» одержали победы в матчах Кубка Салея

«Могилев» на выезде встречался с оршанским «Локомотивом», стартовавшим на турнире с двух побед подряд. «Железнодорожники» открыли счет уже на шестой минуте, но дальше в матче забрасывали только хоккеисты гостевой команды. В итоге 5:1 в пользу «львов», которые набрали первые очки в текущем розыгрыше. Дубль за «Могилев» оформил Илья Шапиро.
Параллельно в Новополоцке местный «Химик» потерпел поражение от «Славутича» со счетом 1:3, единственную шайбу северяне оформили только за 45 секунд до финальной сирены. Смоленский клуб выиграл два матча из трех в группе Б, нефтяники пока не набрали ни одного очка.