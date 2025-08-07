Хоккеисты «Витебска» на выезде обыграли «Металлург» в Кубке Салея

Вечером 6 августа северяне гостили в Жлобине у «Металлурга». Хозяева вышли вперед уже на 25-й секунде встречи усилиями Юрия Веремеенко, но в начале второго периода Евгений Астанков сравнял цифры, а на старте заключительной трети Илья Камбович вывел «медведей» вперед. В оставшееся до сирены время цифры на табло не изменились, в итоге 2:1 в пользу «Витебска», который с 4 очками возглавил таблицу пула Б. У «Металлурга» два поражения в трех турах.