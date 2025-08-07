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Хоккеисты «Витебска» на выезде обыграли «Металлург» в Кубке Салея

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Витебск» одержал вторую победу на старте группового этапа розыгрыша Кубка Руслана Салея 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вечером 6 августа северяне гостили в Жлобине у «Металлурга». Хозяева вышли вперед уже на 25-й секунде встречи усилиями Юрия Веремеенко, но в начале второго периода Евгений Астанков сравнял цифры, а на старте заключительной трети Илья Камбович вывел «медведей» вперед. В оставшееся до сирены время цифры на табло не изменились, в итоге 2:1 в пользу «Витебска», который с 4 очками возглавил таблицу пула Б. У «Металлурга» два поражения в трех турах.

Ранее в среду «Могилев» на выезде крупно обыграл «Локомотив» (5:1), а «Славутич» на чужом льду был сильнее «Химика» (3:1). 7 августа очередные матчи Кубка Салея проведут команды группы А. «Шахтер» в Солигорске сыграет с «Брестом», встреча начнется в 17.40. В семь часов вечера стартуют поединки «Неман» — «Лида» и «Юность» — «Авиатор».