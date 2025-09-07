Барановичский «Авиатор» добыл вторую победу на старте чемпионата страны по хоккею

Хоккеисты «Авиатора» на выезде уверенно разобрались с «Могилевом» — 5:1, четыре из пяти шайб гости забросили при игре в большинстве. Три очка за победителей набрал Илья Крылович (2+1). Команда из Барановичей одержала вторую победу на старте регулярного чемпионата, два дня назад «летчики» были сильнее могилевчан в серии буллитов (4:3). За весь предыдущий сезон «Авиатор» выиграл только 4 матча из 52.