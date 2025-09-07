Ричмонд
Барановичский «Авиатор» добыл вторую победу на старте чемпионата страны по хоккею

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Авиатор» и «Гомель» одержали победы в воскресных матчах регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Авиатора» на выезде уверенно разобрались с «Могилевом» — 5:1, четыре из пяти шайб гости забросили при игре в большинстве. Три очка за победителей набрал Илья Крылович (2+1). Команда из Барановичей одержала вторую победу на старте регулярного чемпионата, два дня назад «летчики» были сильнее могилевчан в серии буллитов (4:3). За весь предыдущий сезон «Авиатор» выиграл только 4 матча из 52.

Параллельно на юге страны «Гомель» взял реванш у «Динамо-Молодечно» за поражение в пятницу (1:2). Сегодня «рыси» праздновали успех со счетом 4:1, дубль за хозяев оформил Артем Мальцев, два результативных балла заработал Нассер Субхи. Игровую программу 7 сентября завершит поединок «Бреста» и оршанского «Локомотива».