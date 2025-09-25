Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.70
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали шестую победу подряд

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» выиграли шестой матч кряду в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В поединке восьмого тура молодечненцы принимали новополоцкий «Химик». В первом и втором периодах за хозяев по разу отличился Глеб Зайцев, а в заключительной трети дубль оформил Павел Развадовский. Уйти от «сухого» поражения северяне сумели только за три минуты до финальной сирены. Итог игры — 4:1, «бело-голубые» продлили победную серию до шести матчей и поднялись на второе место в экстралиге. «Химик», в свою очередь, потерпел пятую неудачу кряду.

Параллельно «Локомотив» дома встречался с «Могилевом». К середине поединка оршанцы вели 3:0, в третьем периоде «львы» сократили отставание до минимума, но перевести игру в овертайм не смогли. Также в четверг смоленский «Славутич» благодаря двум голам Никиты Авраменко на своем льду с тем же счетом 3:2 одолел барановичский «Авиатор». «Летчики» не могут набрать очки на протяжении шести игр.