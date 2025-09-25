Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали шестую победу подряд

В поединке восьмого тура молодечненцы принимали новополоцкий «Химик». В первом и втором периодах за хозяев по разу отличился Глеб Зайцев, а в заключительной трети дубль оформил Павел Развадовский. Уйти от «сухого» поражения северяне сумели только за три минуты до финальной сирены. Итог игры — 4:1, «бело-голубые» продлили победную серию до шести матчей и поднялись на второе место в экстралиге. «Химик», в свою очередь, потерпел пятую неудачу кряду.
Параллельно «Локомотив» дома встречался с «Могилевом». К середине поединка оршанцы вели 3:0, в третьем периоде «львы» сократили отставание до минимума, но перевести игру в овертайм не смогли. Также в четверг смоленский «Славутич» благодаря двум голам Никиты Авраменко на своем льду с тем же счетом 3:2 одолел барановичский «Авиатор». «Летчики» не могут набрать очки на протяжении шести игр.