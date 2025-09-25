Хоккеисты «Динамо-Молодечно» одержали шестую победу подряд

В поединке восьмого тура молодечненцы принимали новополоцкий «Химик». В первом и втором периодах за хозяев по разу отличился Глеб Зайцев, а в заключительной трети дубль оформил Павел Развадовский. Уйти от «сухого» поражения северяне сумели только за три минуты до финальной сирены. Итог игры — 4:1, «бело-голубые» продлили победную серию до шести матчей и поднялись на второе место в экстралиге. «Химик», в свою очередь, потерпел пятую неудачу кряду.