Дубль 17-летнего Симонова помог «Юности» обыграть «Неман» в экстралиге

Поединок принципиальных соперников состоялся на «Чижовка-Арене». Хозяева открыли счет на 12-й минуте усилиями 17-летнего Андрея Симонова, для которого эта шайба стала дебютной в карьере в чемпионате страны. Гродненцы сравняли цифры на старте второй трети, большинство реализовал Кирилл Смирнов. Автором голевой передачи стал защитник Евгений Лисовец, набравший первое очко после возвращения в родной «Неман».
Ключевым в этом матче стал отрезок в начале заключительного периода: через 37 секунд после возвращения из раздевалок Егор Буяльский вывел минчан вперед, а спустя пару минут Станислав Кучкин увеличил перевес «Юности». Точку в игре в середине трети поставил оформивший дубль Симонов — 4:1. Лидирующий в экстралиге столичный клуб одержал восьмую победу в девяти матчах, «Неман» потерпел третью неудачу подряд.