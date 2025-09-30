Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
01.10
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.59
X
5.14
П2
5.25
Хоккей. КХЛ
01.10
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.40
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
01.10
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.18
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
01.10
Барыс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.19
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Трактор
3
П1
X
П2

Дубль 17-летнего Симонова помог «Юности» обыграть «Неман» в экстралиге

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная «Юность» оказалась сильнее гродненского «Немана» в первом «белорусском классико» сезона-2025/26 хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Поединок принципиальных соперников состоялся на «Чижовка-Арене». Хозяева открыли счет на 12-й минуте усилиями 17-летнего Андрея Симонова, для которого эта шайба стала дебютной в карьере в чемпионате страны. Гродненцы сравняли цифры на старте второй трети, большинство реализовал Кирилл Смирнов. Автором голевой передачи стал защитник Евгений Лисовец, набравший первое очко после возвращения в родной «Неман».

Ключевым в этом матче стал отрезок в начале заключительного периода: через 37 секунд после возвращения из раздевалок Егор Буяльский вывел минчан вперед, а спустя пару минут Станислав Кучкин увеличил перевес «Юности». Точку в игре в середине трети поставил оформивший дубль Симонов — 4:1. Лидирующий в экстралиге столичный клуб одержал восьмую победу в девяти матчах, «Неман» потерпел третью неудачу подряд.