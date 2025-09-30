Дубль 17-летнего Симонова помог «Юности» обыграть «Неман» в экстралиге

Поединок принципиальных соперников состоялся на «Чижовка-Арене». Хозяева открыли счет на 12-й минуте усилиями 17-летнего Андрея Симонова, для которого эта шайба стала дебютной в карьере в чемпионате страны. Гродненцы сравняли цифры на старте второй трети, большинство реализовал Кирилл Смирнов. Автором голевой передачи стал защитник Евгений Лисовец, набравший первое очко после возвращения в родной «Неман».