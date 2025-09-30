Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали разгромную победу в матче МХЛ

Во вторник, 30 сентября, подопечные Евгения Летова гостили в Красногорске у «Красной Машины-Юниор», которая не набрала ни одного очка в семи предыдущих матчах. С аутсайдером сезона проблем у наших парней не возникло — на 6-й минуте Олег Хомченко вывел бобруйчан вперед, во втором периоде Константин Волочко, Андрей Кравчук и Дмитрий Невера довели разрыв до крупного, а в заключительной трети отличились Никита Ходорович и Александр Русаков. Итог игры — 6:0.
Помимо заброшенной шайбы Хомченко отдал три голевые передачи. Илья Лахнов оформил ассистентский дубль, а голкипер Даниил Русакович отразил 10 бросков соперника. Пятиматчевую выездную серию «Динамо-Шинник» завершил с двумя победами, набрав пять очков из десяти возможных. На данный момент наша команда занимает пятое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции МХЛ. Следующий поединок бобруйский клуб проведет дома 5 октября.