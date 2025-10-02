Хоккеисты «Юности», «Лиды» и «Динамо-Молодечно» добыли очередные победы в экстралиге

Центральным матчем 2 октября стал поединок «Юности» и «Немана» на «Чижовка-Арене». После двух периодов на табло горели нули, а в заключительной трети минчане отправили в чужие ворота три шайбы за шесть минут. Гродненцы сумели уйти от «сухого» поражения в концовке, в результате 3:1 в пользу столичного клуба, который выиграл второе «белорусское классико» за три дня. Для «Юности» эта виктория стала девятой в десяти матчах сезона.