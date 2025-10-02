Хоккеисты «Юности», «Лиды» и «Динамо-Молодечно» добыли очередные победы в экстралиге

Центральным матчем 2 октября стал поединок «Юности» и «Немана» на «Чижовка-Арене». После двух периодов на табло горели нули, а в заключительной трети минчане отправили в чужие ворота три шайбы за шесть минут. Гродненцы сумели уйти от «сухого» поражения в концовке, в результате 3:1 в пользу столичного клуба, который выиграл второе «белорусское классико» за три дня. Для «Юности» эта виктория стала девятой в десяти матчах сезона.
Такого же показателя на старте чемпионата добилась «Лида»: в четверг «рыцари» дома справились со смоленским «Славутичем». Основное время поединка завершилось вничью — 2:2, а в буллитной «перестрелке», которая длилась 11 раундов, решающим стал бросок Александра Макаревича.
Параллельно «Динамо-Молодечно» продлило победную серию до восьми игр — сегодня «бело-голубые» на выезде были сильнее солигорского «Шахтера». Молодечненцы отличились по разу в каждом из периодов, «горняки» сумели ответить только однажды. Итог игры — 3:1 в пользу динамовцев, автором двух шайб за которых стал Степан Звягин.
В еще одном матче вечера «Авиатор» дома разгромил оршанский «Локомотив» со счетом 7:2, хет-трик за команду из Барановичей оформил Данила Гапеев. В десяти турах нынешнего сезона «летчики» добыли столько же побед, сколько за 52 матча предыдущего регулярного чемпионата — четыре.
На данный момент положение в верхней части турнирной таблицы белорусской экстралиги выглядит следующим образом:
1−3. «Юность», «Динамо-Молодечно», «Лида» (18 очков);
4. «Металлург» (15);
5. «Витебск» (14);
6. «Шахтер» (13);
7. «Славутич» (12).
По восемь баллов набрали сразу четыре команды — «Авиатор», «Гомель», «Неман» и «Локомотив». Далее следуют «Химик» (5), «Брест» (4) и «Могилев» (3). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в воскресенье, 5 октября.