Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли третий матч подряд в МХЛ

В воскресенье, 5 октября, наши парни принимали подмосковный «Атлант». Гости открыли счет на 12-й минуте игры, но незадолго до ухода на перерыв Дмитрий Хобян восстановил паритет. Во втором и третьем периодах «шинники» по разу выходили вперед усилиями Егора Карабаня и Никиты Павлова, однако соперники дважды сравнивали цифры. Встреча перешла в овертайм, где победу нашей команде принес оформивший дубль Хобян — 4:3.