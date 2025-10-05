Ричмонд
Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли третий матч подряд в МХЛ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» с победы начал вторую домашнюю серию матчей в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В воскресенье, 5 октября, наши парни принимали подмосковный «Атлант». Гости открыли счет на 12-й минуте игры, но незадолго до ухода на перерыв Дмитрий Хобян восстановил паритет. Во втором и третьем периодах «шинники» по разу выходили вперед усилиями Егора Карабаня и Никиты Павлова, однако соперники дважды сравнивали цифры. Встреча перешла в овертайм, где победу нашей команде принес оформивший дубль Хобян — 4:3.

Эта виктория стала для «Динамо-Шинника» третьей подряд. Белорусский клуб занимает шестое место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ, набрав 14 очков в 10 матчах. Следующий поединок на «Бобруйск-Арене» подопечные Евгения Летова проведут 8 октября против «АКМ-Юниора» из Тулы.