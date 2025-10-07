Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Хет-трик Полькина принес «Славутичу» победу над «Юностью» в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси по хоккею из минской «Юности» потерпели второе поражение в регулярном чемпионате экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В поединке 12-го тура регулярки подопечные Сергея Стася принимали смоленский «Славутич». Первый период команды свели к ничьей, в начале второй трети минчане вновь захватили лидерство — 2:1. Однако еще до ухода на перерыв гости благодаря дублю Максима Полькина вырвались вперед, а на старте заключительного игрового отрезка удвоили перевес — 4:2.

За шесть минут до финальной сирены командированный в «Юность» из минского «Динамо» Николай Салыго сократил отставание столичного клуба, но на большее хозяев не хватило. Полькин оформил хет-трик попаданием в пустые ворота, в итоге 5:3 в пользу «Славутича», который прервал серию из трех неудач.

Параллельно в Жлобине местный «Металлург» одержал пятую победу подряд — «стальные волки» не оставили шансов «Авиатору» из Барановичей (6:3), две шайбы за хозяев забросил Максим Усков. Также 7 октября «Гомель» на своем льду был сильнее «Химика» со счетом 3:2. Для новополоцкого клуба это поражение стало девятым кряду.