Хет-трик Полькина принес «Славутичу» победу над «Юностью» в Минске

За шесть минут до финальной сирены командированный в «Юность» из минского «Динамо» Николай Салыго сократил отставание столичного клуба, но на большее хозяев не хватило. Полькин оформил хет-трик попаданием в пустые ворота, в итоге 5:3 в пользу «Славутича», который прервал серию из трех неудач.