Хет-трик Полькина принес «Славутичу» победу над «Юностью» в Минске

В поединке 12-го тура регулярки подопечные Сергея Стася принимали смоленский «Славутич». Первый период команды свели к ничьей, в начале второй трети минчане вновь захватили лидерство — 2:1. Однако еще до ухода на перерыв гости благодаря дублю Максима Полькина вырвались вперед, а на старте заключительного игрового отрезка удвоили перевес — 4:2.
За шесть минут до финальной сирены командированный в «Юность» из минского «Динамо» Николай Салыго сократил отставание столичного клуба, но на большее хозяев не хватило. Полькин оформил хет-трик попаданием в пустые ворота, в итоге 5:3 в пользу «Славутича», который прервал серию из трех неудач.
Параллельно в Жлобине местный «Металлург» одержал пятую победу подряд — «стальные волки» не оставили шансов «Авиатору» из Барановичей (6:3), две шайбы за хозяев забросил Максим Усков. Также 7 октября «Гомель» на своем льду был сильнее «Химика» со счетом 3:2. Для новополоцкого клуба это поражение стало девятым кряду.