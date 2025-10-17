Яромир Ягр в 53 года начал свой 38-й сезон

Ягру 53 года, он был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером. Форвард принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010).