Яромир Ягр в 53 года начал свой 38-й сезон

В пятницу «Кладно» принимает «Витковице» в чемпионате Чехии. 53-летний Ягр впервые вышел на лед в текущем сезоне. Для него это также первый официальный матч с 2 марта 2025 года.
Ранее Ягр пропустил начало сезона-2025/26 из-за травмы. 30 сентября он должен был принять участие в матче против «Карловых Вар», однако повредил пах во время раскатки.
Ягру 53 года, он был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером. Форвард принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010).
В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 52 лет и 11 дней.