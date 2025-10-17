Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.95
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.34
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.41
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.31
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.34
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Яромир Ягр в 53 года начал свой 38-й сезон

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион 1998 года нападающий чешского хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр вышел на свой первый матч в сезоне-2025/26, который стал для него 38-м в профессиональной карьере.

В пятницу «Кладно» принимает «Витковице» в чемпионате Чехии. 53-летний Ягр впервые вышел на лед в текущем сезоне. Для него это также первый официальный матч с 2 марта 2025 года.

Ранее Ягр пропустил начало сезона-2025/26 из-за травмы. 30 сентября он должен был принять участие в матче против «Карловых Вар», однако повредил пах во время раскатки.

Ягру 53 года, он был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером. Форвард принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010).

В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 52 лет и 11 дней.